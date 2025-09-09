Canoa. Noemi Scordino regina dei 200 metri per il terzo anno consecutivo

Per il diciottesimo anno consecutivo il Lago di Caldonazzo (TN) ha ospitato la massima rassegna giovanile della canoa italiana: la Finale Nazionale Canoagiovani insieme al Meeting delle Regioni, appuntamenti ormai diventati il cuore pulsante del movimento.
Alla manifestazione riservata alle società sportive hanno preso parte 846 atleti, per un totale di 2087 atleti/gara, rappresentando 80 club provenienti da tutta Italia. Nelle prove dedicate invece ai Comitati Regionali si sono sfidati 385 canoisti, con 776 atleti/gara, in rappresentanza di 12 comitati.
In acqua si sono confrontate quattro categorie giovanili – Allievi A, Allievi B, Cadetti A e Cadetti B – che comprendono ragazzi dagli 8 ai 14 anni.
Tra i protagonisti spicca ancora una volta la giovane Noemi Scordino, atleta di Albissola tesserata con la Canottieri Sanremo. Per il terzo anno consecutivo ha conquistato l’oro sia nella gara riservata ai club che nella più ambita, quella del Trofeo delle Regioni – Campionato Italiano, imponendosi nei 200 metri K1 Cadette B femminile.
Un risultato straordinario che conferma il suo talento. A Noemi vanno i complimenti per i traguardi raggiunti e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione, quando affronterà la nuova sfida nella categoria Ragazzi.