Outdoor | Il mare di Alassio diventa accessibile a tutti con la Surf Therapy

Si è svolta oggi ad Alassio, presso gli Aloha Beach (SLA 8), una giornata speciale all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione: l’evento “Surf Therapy e Inclusione – Il mare accessibile a tutti”, promosso dalla Surf Academy Alassio con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che ha visto protagonisti i ragazzi del social bar NonUnoMeno in un’esperienza unica tra onde, emozioni e nuove sfide.

"Un sentito ringraziamento - sottolineano i responsabili di Surf Academy Alassio - va all'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti - per il sostegno e la vicinanza dimostrata all’iniziativa, così come al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, che, pur non potendo essere presente per impegni inderogabili, ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto. Un ringraziamento particolare anche a Roberto Romano, Presidente Nazionale Progetti Speciali ASI, per l’attenzione e il supporto verso iniziative che promuovono lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale".

"Un grazie speciale - dichiara l'assessore Roberta Zucchinetti - a Davide Marchiaro e a Valeria Saracco, ideatori e promotori dell’iniziativa, e agli istruttori Paolo Ravera e Francesca Lari, che con professionalità, attenzione e sensibilità hanno accompagnato i ragazzi in acqua, rendendo possibile un’esperienza sportiva sicura e profondamente significativa".

Ma i veri protagonisti di oggi sono stati loro: i ragazzi di NonUnoMeno. Con coraggio, tenacia e una straordinaria autoironia, hanno affrontato il mare e le onde con grande serietà, trasformando ogni momento in un’esperienza di conquista personale e di gioia condivisa.

Eventi come questo dimostrano che lo sport può abbattere barriere, creare connessioni profonde e offrire a ciascuno la possibilità di sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Il mare, oggi più che mai, si è confermato un luogo aperto a tutti.





