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Sport acquatici | 13 maggio 2026, 11:40

Albenga | Gli studenti incontrano la campionessa di nuoto Anna Balbis (FOTO)

Ha ricevuto una targa realizzata dal Comune di Albenga e dalla Consulta dello Sport

Si è svolto oggi, mercoledì 13 maggio, nella Sala del Consiglio Comunale di Albenga, l’incontro organizzato dal Comune di Albenga e dalla Consulta dello Sport dedicato alla promozione dei valori dello sport attraverso la testimonianza diretta di giovani atleti del territorio.

Protagonista dell’iniziativa è stata Anna Balbis, giovane campionessa ingauna di nuoto, atleta della Rari Nantes Imperia specializzata nella rana, che ha incontrato gli alunni di alcune classi degli Istituti Comprensivi I e II di Albenga, appartenenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi l’importanza dell’impegno, della disciplina, della determinazione e della crescita personale attraverso il racconto di un’esperienza concreta di sport ad alto livello.

Nonostante la giovane età, Anna Balbis ha già raggiunto risultati di grande prestigio:

nel 2024 ha conquistato la medaglia d’oro alla Coppa Comen nei 100 rana;

nel 2025 ha ottenuto il titolo di campionessa italiana Juniores nei 100 metri rana;

nel 2026 è stata convocata al collegiale della Nazionale giovanile italiana;

ai Campionati Italiani Invernali 2026 ha conquistato il bronzo nei 100 rana Cadette con il tempo personale di 1’07”61;

negli ultimi anni ha inoltre ottenuto numerosi podi regionali e nazionali giovanili.

Il suo allenatore Renato Marchelli aveva dichiarato lo scorso anno: “Da sette edizioni nazionali, tra vasca corta e lunga, Anna sale sul podio conquistando al momento 11 medaglie di cui 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Oltre a due ori con la nazionale giovanile alla Coppa del Mediterraneo. Nessuna meglio di lei nella categoria”. Successi ai quali si sono aggiunti ulteriori importanti risultati e la prestigiosa convocazione in Nazionale.

Nel corso dell’incontro il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha affermato rivolgendosi agli studenti: “Anna è un esempio. È una ragazza di Albenga, come voi, solo poco più grande, che con impegno e sacrificio ha ottenuto risultati importanti. Nello sport, come nella vita, con determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi. Non è importante se ogni tanto si cade o si hanno dei dubbi: ciò che conta è affrontare le difficoltà e andare avanti”.

L’assessore Camilla Vio ha introdotto l’incontro dialogando con Anna Balbis e ripercorrendo insieme a lei gli inizi della sua carriera sportiva.

La giovane atleta ha poi risposto con entusiasmo alle numerose domande dei ragazzi, raccontando non solo i suoi successi sportivi, ma anche il modo in cui riesce a conciliare allenamenti, studio e vita personale.

Con semplicità e spontaneità, Anna ha saputo trasmettere ai ragazzi il significato autentico dello sport, facendo comprendere come impegno e passione possano aiutare ciascuno a raggiungere i propri obiettivi.

Particolarmente emozionante il momento finale dell’incontro, quando Anna Balbis ha ricevuto una targa realizzata dal Comune di Albenga e dalla Consulta dello Sport come ricordo della giornata.

Nel ringraziare il Comune, la Consulta dello Sport e tutti i presenti, Anna ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua squadra, sottolineando quanto il gruppo, gli allenatori e i compagni rappresentino per lei una seconda famiglia e un sostegno fondamentale anche nei momenti di difficoltà. Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche ai suoi genitori per i sacrifici e il supporto costante nel seguirla nel suo percorso sportivo.


Al termine dell’incontro i ragazzi hanno circondato la campionessa per chiederle un autografo, consapevoli di aver incontrato non solo una grande atleta, ma soprattutto una giovane capace di ispirare attraverso il proprio esempio.


 

cs

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