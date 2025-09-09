Sanremo: domani al circolo tennis di corso Matuzia la presentazione della nuova Accademia 'Mager-Civarolo Sanremo Tennis Team'

Si terrà nel pomeriggio di domani l’inaugurazione ufficiale della nuova Accademia 'Mager-Civarolo Sanremo Tennis Team', nata per promuovere i talenti locali e accogliere i grandi nomi del circuito internazionale. L’evento si svolgerà alle 16:30 al Circolo Tennis Sanremo, situato in Corso Matuzia 28.

Due stelle del circuito ATP tra gli ospiti principali. Durante l’inaugurazione saranno presenti due protagonisti di rilievo del circuito ATP: Gianluca Mager e Matteo Arnaldi. I due tennisti condivideranno momenti di incontro con il pubblico, offriranno sessioni dimostrative e parteciperanno a interviste per raccontare la loro esperienza, le sfide e le prospettive future. L’evento rappresenta una vetrina importante per il tennis nella zona e per le giovani promesse che potranno beneficiare dei programmi offerti dall’Accademia. Alla cerimonia è previsto anche la presenza di un terzo grande atleta, atteso al ritorno dagli Stati Uniti, la cui identità sarà annunciata al momento dell’evento. La presenza di questa figura di spicco rafforza la vocazione internazionale dell’iniziativa e attirerà ulteriori interessi mediatici e sportivi.

Programma della giornata e obiettivi dell’Accademia Durante l’inaugurazione verranno presentati i programmi e le attività della nuova Accademia Mager-Civarolo Sanremo Tennis Team, tra cui:

corsi e corsi avanzati per tennisti di tutte le età

strutture di allenamento all’avanguardia

opportunità di coaching con professionisti del circuito ATP

eventi e incontri con atleti di alto livello

possibilità di intervista e confronto con i semplici appassionati di tennis

Nota I dettagli sugli orari, la conferma degli ospiti e le eventuali modifiche saranno comunicati in tempo reale dagli organizzatori. Si invita il pubblico a verificare eventuali aggiornamenti prossimi all’evento.