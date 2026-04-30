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Tennis | 30 aprile 2026, 12:01

Tennis, Coppa delle Province. La Rappresentativa Under 10 di Savona primeggia nella macroarea, pass ok per la fase nazionale

Tennis, Coppa delle Province. La Rappresentativa Under 10 di Savona primeggia nella macroarea, pass ok per la fase nazionale

Domenica scorsa, la selezione Under 10 della provincia di Savona ha preso parte alla fase di macroarea della Coppa delle Province di tennis. Il gruppo era approdato a questo appuntamento dopo aver superato la precedente fase regionale.

Nel corso della giornata, la squadra savonese ha ottenuto due vittorie decisive contro le rappresentative di Lecco/Sondrioe Torino. Grazie a questi risultati, i giovani tennisti hanno ottenuto la qualificazione ufficiale per la fase nazionale del torneo.

La guida tecnica della selezione è affidata agli allenatori Edoardo Bargetto e Alberto Zizzini.

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