Coppa delle Province, l'amministrazione di Alassio si congratula con i giovani tennisti alassini Ayda Pastorino e Augusto Dotta Fioroni

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e tutta l’Amministrazione comunale si congratulano con i giovani tennisti alassini Ayda Pastorino e Augusto Dotta Fioroni, tesserati dell'Hanbury Tennis&Padel Club di Alassio - scelti per far parte del gruppo Under 10 della provincia di Savona - per il brillante risultato ottenuto nei giorni scorsi, ovvero la qualificazione alla fase nazionale della Coppa delle Province.

La squadra, impegnata nella fase di macroarea della Coppa delle Province di tennis, dopo aver superato brillantemente la fase regionale, ha conquistato due vittorie decisive contro le squadre di Lecco/Sondrio e Torino. Risultati che hanno consentito ai giovani atleti di ottenere la qualificazione ufficiale alla fase nazionale del torneo.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Oggi festeggiamo nuovi eccellenti risultati nello sport da parte dei nostri giovani atleti alassini, che con un'ottima preparazione, insieme a tanto impegno, passione e spirito di squadra ci rendono veramente orgogliosi dei loro traguardi. I più sinceri complimenti da parte della nostra Amministrazione Comunale e un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi”.