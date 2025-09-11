“Uno Swing per l’Inclusione”: il golf che abbatte le barriere arriva a Garlenda

Il golf come occasione di incontro, crescita e inclusione. È questo lo spirito che animerà l’evento “Uno Swing per l’Inclusione”, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 17.00 presso il Golf Club Garlenda (SV).

L’iniziativa rientra nel progetto “Golf oltre ogni Barriera”, promosso dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, dal Comitato Italiano Paralimpico – Regione Liguria e dalla Regione Liguria, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di partecipazione e crescita personale.

Durante la giornata sono previste attività di avvicinamento al golf e momenti di condivisione pensati in particolare per persone con bisogni comunicativi e relazionali speciali. Un’occasione per vivere lo sport non solo come competizione, ma come esperienza di socialità e inclusione.

La cerimonia di premiazione sarà arricchita dalla presenza dell’On. Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, a testimonianza del valore istituzionale e sociale dell’iniziativa.