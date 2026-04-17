Sport e inclusione, al Santa Corona il parapadel diventa strumento di rinascita

In occasione della Giornata Nazionale della Persona Mielolesa, celebrata il 10 aprile su tutto il territorio nazionale, l’Unità Spinale Unipolare dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha promosso un’iniziativa dedicata allo sport come strumento di riabilitazione, inclusione e socialità.

L’appuntamento, andato in scena venerdì 17 aprile all’interno del reparto, ha visto la partecipazione di un atleta di parapadel in carrozzina, chiamato a portare la propria esperienza diretta come testimonianza di resilienza e rinascita.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti e sulla piena inclusione delle persone con lesione al midollo spinale, offrendo un esempio concreto di come i limiti possano essere affrontati e trasformati in nuove opportunità e sfide.

La giornata si è sviluppata in due momenti distinti. Alle ore 12, negli spazi dell’Unità Spinale, si è svolto un incontro di confronto tra pazienti, personale sanitario e ospite, durante il quale è stato approfondito il ruolo dello sport nel percorso di recupero: un’occasione per evidenziare come l’attività fisica possa rappresentare un vero e proprio trampolino verso il recupero dell’autonomia e del benessere psicofisico.

A seguire, il gruppo si è trasferito nei vicini campi da padel per una dimostrazione pratica della disciplina. I partecipanti hanno potuto osservare da vicino il parapadel e comprendere come determinazione, tecnica e spirito di condivisione possano contribuire a superare le barriere.