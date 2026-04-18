Karate | Open League di Riccione, bronzo per Sofia Galati della Polisportiva Quiliano

Alla Open League di Riccione, andata in scena dal 10 al 12 aprile, ha preso parte anche la Polisportiva Quiliano Karate, impegnata in una gara di ranking nazionale che ha riunito alcuni dei migliori atleti italiani delle categorie giovanili.

La competizione ha rappresentato un test significativo per gli atleti quilianesi, confrontatisi con un livello tecnico elevato e con avversari provenienti da tutta Italia.

Il miglior risultato è arrivato nella categoria U14 -52 kg, dove Sofia Galati ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo la propria gara con un piazzamento sul podio.

Nella stessa categoria, Marta Bresciani ha ottenuto il quinto posto nei -47 kg, mentre Mattia Prato Gagliardi ha concluso in settima posizione nei -57 kg.

Buone indicazioni sono arrivate anche dagli altri atleti in gara: Marcello Manzo, impegnato nei cadetti -70 kg, e Mattia Zamagni insieme ad Alessio Coku nella categoria U21 -84 kg, hanno affrontato incontri di alto livello, accumulando esperienza utile in un contesto competitivo nazionale.

La squadra è stata seguita in gara dai tecnici Andrea Gaggero e Roberto Calcagno, che hanno accompagnato il gruppo lungo tutte le fasi della manifestazione.