Vado Ligure si accende con Maurizia Cacciatori e una giornata di shopping speciale al Molo

Sabato 13 settembre il Molo 8.44 diventa il palcoscenico di un incontro imperdibile con una delle icone dello sport italiano: Maurizia Cacciatori, storica capitana della Nazionale e leggenda della pallavolo, sarà protagonista di un pomeriggio dedicato all’energia e all’ispirazione.

Dalle 17:00 alle 19:00, al suo fianco ci sarà anche Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley, per raccontare insieme storie di passione e determinazione. Il pubblico potrà ascoltare le loro esperienze, scambiare due palleggi e vivere da vicino la magia del volley.

Grazie alla collaborazione con Decathlon, per tutta la giornata sarà attivo uno sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti di pallavolo: un’opportunità in più per chi ama questo sport.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: famiglie, giovani sportivi e appassionati. Due ore di emozioni da non perdere!

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre sabato 13 settembre, da Fiorella Rubino arriva “HAPPY”, un appuntamento pensato per accogliere clienti e amici con un piccolo rinfresco e una selezione di capi esclusivi in sconto speciale del 20%, valido solo per la giornata. Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba e vivere lo shopping in un’atmosfera festosa.