Vado Ligure si accende con Maurizia Cacciatori e una giornata di shopping speciale al Molo

AL suo fianco ci sarà anche Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley. Da Decathlon, per tutta la giornata di sabato 13 sarà attivo uno sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti di pallavolo. Da Fiorella Rubino arriva “HAPPY”

Sabato 13 settembre il Molo 8.44 diventa il palcoscenico di un incontro imperdibile con una delle icone dello sport italiano: Maurizia Cacciatori, storica capitana della Nazionale e leggenda della pallavolo, sarà protagonista di un pomeriggio dedicato all’energia e all’ispirazione.

Dalle 17:00 alle 19:00, al suo fianco ci sarà anche Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley, per raccontare insieme storie di passione e determinazione. Il pubblico potrà ascoltare le loro esperienze, scambiare due palleggi e vivere da vicino la magia del volley.

Grazie alla collaborazione con Decathlon, per tutta la giornata sarà attivo uno sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti di pallavolo: un’opportunità in più per chi ama questo sport.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: famiglie, giovani sportivi e appassionati. Due ore di emozioni da non perdere!

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre sabato 13 settembre, da Fiorella Rubino arriva “HAPPY”, un appuntamento pensato per accogliere clienti e amici con un piccolo rinfresco e una selezione di capi esclusivi in sconto speciale del 20%, valido solo per la giornata. Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba e vivere lo shopping in un’atmosfera festosa.

I. P.

