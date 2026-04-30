Calcio | Finale. Fumata giallorossoblu, Diego Alessi resta al Borel: "Abbiamo gettato le basi, ora un campionato più importante"

Diego Alessi ancora con noi!

La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare la riconferma del proprio tecnico che guiderà per il secondo anno la Prima Squadra.

Progetto biennale e continuità per il mister che si dice contento di proseguire la propria avventura in giallorossoblu: "Sono stato molto bene -racconta- sono contento, quando sono venuto l'anno scorso l'idea era sicuramente di stare più anni, e questo stiamo facendo insieme alla società. Credo che abbiamo già gettato delle buone basi quest'anno, abbiamo riportato il Finale a stare tranquillo sul finale di stagione, con largo anticipo. Adesso insieme alla Società e al direttore Belvedere bisogna gettare le fondamenta per fare un campionato sicuramente più importante."

Stagione 25/26 ai titoli di coda ma con un bilancio positivo e crescita: "Io credo che tanti giocatori siano cresciuti quest'anno, soprattutto con questi principi. Ovviamente ci voleva un po' di pazienza e tempo. Adesso faremo considerazioni col direttore per tutte le conferme. Il direttore so che è già partito e quindi adesso vedremo, ma sicuramente partiremo avvantaggiati rispetto allo scorso anno, comunque direi che dai 13-14 giocatori li vedremo ancora in rosa nel prossimo anno per dar seguito al lavoro fatto. Quando si ripartirà, si ripartirà avvantaggiati dal punto di vista tattico."

Staff verso la riconferma e con possibili novità: "Sono tutti contenti di lavorare qui a Finale, dal preparatore atletico al mio collaboratore Scanu. Ci siamo trovati bene, ci siamo sentiti a casa con tutte le persone che abbiamo trovato qua e che ci permettono di lavorare molto bene. Quindi siamo felici di continuare questo rapporto. Sicuramente ci sarà qualche ingresso anche nello staff come nei giocatori e a breve vedremo di dare gli annunci."

Cosa si tiene Diego Alessi di questa stagione? "Mi tengo sicuramente aver visto tanti ragazzi giovani che sono cresciuti, aver visto delle ottime partite, come le ultime due. Essere riusciti a far partita e mettere sotto anche degli avversari importanti, molto più importanti di noi. Questo è quello che dico ai ragazzi, gli deve dare consapevolezza nel lavoro che fanno tutti i giorni e da lì bisogna ripartire e capire adesso dove ci è mancato qualcosa per stare nelle prime cinque. Questo è il lavoro che dobbiamo fare in questi mesi insieme al direttore."