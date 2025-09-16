Pallavolo Carcare, 50 anni di storia e passione: il palazzetto intitolato a Stefano Ticineto

C’è fermento nella società e nel comune valbormidese della pallavolo Carcare, per la celebrazione del 50.mo della sua costituzione, fissata per il 20 settembre nel palazzetto di Carcare.

Un programma ricco di eventi dal titolo “in un giorno ti raccontiamo 50 anni di storia” si inizia alle 15 con l’appuntamento del open day riservato ai bimbi dai 5 ai 12 anni; a seguire “50 anni per il futuro – presentazione della storia della pallavolo Carcare” un racconto dei vari successi ottenuti in questi 50 anni, nell’occasione verranno presentate le due prime squadre con le nuove uniformi da gioco. A termine il Comune di Carcare, con lo scoprimento di una targa, intitolerà ufficialmente il palazzetto a Stefano TICINETO.

In chiusura “old volley”, ovvero gli ex in gara. Una partitella di pallavolo tra coloro che hanno segnato il percorso sportivo e di successi della società, con in panchina i mister storici Luca GARRA e Luciano MONDELLI. Si terminerà con un sobrio rinfresco per tutti.

A coronamento delle celebrazioni, le vetrine dei negozi di Carcare esporranno materiale storico custodito con estrema cura nei cassetti dei vari ex atleti, una sorta di museo itinerante della pallavolo Carcare e nella galleria commerciale sarà esposta la prima maglia da gioco.

La giornata avrà uno scopo benefico raccogliendo dei fondi per l’istituto cattolico “MANUELA” a Capo verde dove, a Santa Cruz, è anche attiva la casa per ragazze madri “Manuela Irgher”. Manuela ha fatto parte della famiglia della pallavolo Carcare, questo momento è utile per ricordare lei e tutti coloro che non sono più con noi.

Nel presentare il programma del 20 settembre, il Presidente LORENZO esprime compiacimento verso la giunta comunale che ha voluto ricordare un pioniere fondatore della società; “mi sento orgoglioso poter oggi rappresentare questa gloriosa società; il dialogo costruttivo con la giunta del sindaco Mirri, ha portato a ricordare per sempre Stefano TICINETO che, sino a quando ha potuto, è stato presente ad assistere alle gare. Dedico il senso di questa serata sicuramente a Manuela, a tutti i presidenti che hanno dato il loro contributo ai successi societari, ai vari atleti, al consiglio direttivo e dirigenti che ne hanno consentito la crescita. Progetti per il futuro? Sicuramente tanti ma indirizzati verso il settore giovanile, il nostro intento è creare un ambiente sportivo sicuro, di svago, di gioco, abituando i giovani alla vita in gruppo sotto l’egida del rispetto delle regole e soprattutto della sicurezza. Lo sport è educazione civile.

Il sindaco MIRRI esprime il suo pensiero di compiacimento per quanto ha prodotto la pallavolo Carcare in questi 50 anni: il consiglio comunale ha accolto con positività la proposta di dedicare il nostro palazzetto, da sempre sede della pallavolo, a Stefano TICINETO per quello che ha rappresentato per la nostra città. Indubbi e meritati sono i successi della società pallavolo Carcare, valida realtà locale riconosciuta da tutti e l’esposizione dello storico materiale pallavolistico nei vari locali commerciali, è l’esempio di reciproca collaborazione. Buon futuro.