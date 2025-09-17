Calcio, Altarese. Un dono che vale più di una vittoria: c'è una nuova ambulanza per la Croce Bianca locale

L'Altarese ha annunciato con non poca emozione l'arrivo per la comunità del proprio paese di un nuovo mezzo di soccorso.

L'associazione "Un sorriso per Claudia", deus ex machina nell'acquisto dell'ambulanza, è infatti legata a doppio filo alla società giallorosso. Un evento da celebrare in occasione del Memorial con la Priamar:

"Le piccole realtà sportive come la nostra vivono sull’impegno di tutti e, sopratutto, sul senso di comunità. Per questo siamo più che felici che uno dei nostri dirigenti, tramite la sua associazione “Un sorriso per Claudia”, abbia voluto donare alla Croce Bianca del Paese una nuova ambulanza

Un gesto di altruismo e generosità che abbiamo celebrato ieri in occasione del Memorial “Un sorriso per Claudia” che ci ha visto scendere in campo contro la Priamar

Grazie Dieux per il sostegno alla squadra ed al Paese.

Per la cronaca la partita è terminata 4-3 per noi."