Volley. Iscrizioni aperte per la 53° edizione del Memorial Luigi Corti

Per il quinto anno il Comitato Territoriale Liguria Centro inaugura la stagione sportiva della Pallavolo con una manifestazione dedicata ai più piccoli. Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, ritorna l’appuntamento con il Trofeo Gian Luigi Corti, dedicato allo storico Vicepresidente nazionale FIPAV (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 nonché giornalista sportivo nazionale.



La manifestazione, promossa da Fipav Liguria Centro e Stelle nello Sport, si terrà a Genova domenica 26 ottobre 2025 al PalaCus, con inizio alle ore 14 e termine intorno alle ore 20. Per consentire la partecipazione a tutte le Società l’iscrizione, almeno inizialmente, sarà limitata a due squadre per Società (eventuali altre squadre saranno inserite in lista di attesa)



Scenderanno in campo le formazioni Under 12 nella formula "4vs4 misto" che permetterà a tutti i componenti della squadra di giocare. Le gare verranno arbitrate da arbitri federali e tutti i partecipanti saranno premiati con la medaglia dell'evento. Ogni squadra giocherà diverse partite, nel segno della partecipazione e della festa più piena. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a liguriacentro@federvolley.it entro il 12 Ottobre 2025



UNA GARA DI SOLIDARIETA’

Il Trofeo Gian Luigi Corti è dedicato al sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti, straordinaria realtà presieduta dal Prof. Franco Henriquet che assiste malati e famiglie in Hospice e a domicilio. La quota di iscrizione di 30 euro per squadra sarà interamente devoluta alla Gigi Ghirotti.



UNA SFIDA COLORATA SUGLI SPALTI

Ritorna dopo il grande successo dello scorso anno il Concorso degli striscioni. Invitiamo tutte le società a far preparare alle proprie squadre uno striscione (di carta o stoffa) in cui esaltare i colori e le emozioni della pallavolo (il proprio logo, la propria mascotte, il proprio slogan, insomma libertà alle emozioni ed idee dei nostri giovani!). Gli striscioni verranno esposti al Trofeo e la Giuria del Comitato Organizzatore selezionerà il più “emozionante” ai cui autori verrà assegnato un bellissimo premio di Stelle nello Sport!