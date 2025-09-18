Calcio, Pontelungo. Asteggiante guarda subito al Serra Riccò: "Avversario tosto, dobbiamo portare a casa un buon risultato"

Esordio positivo in campionato per il Pontelungo, che dopo due sconfitte trova la prima vittoria della stagione superando in trasferta la Superba con un convincente 3 a 1. Una prestazione solida, che ha visto i granata imporsi con autorità e mettere in mostra la qualità dei nuovi innesti. A sigillare definitivamente il successo è stato il giovane Leonardo Asteggiante, autore dell’ultima marcatura:

“Dopo le due sconfitte in Coppa era fondamentale iniziare il campionato con una vittoria, importante per il morale del gruppo e per integrare ancora meglio i nuovi arrivati. Abbiamo affrontato la partita con il giusto atteggiamento, pur sapendo di avere ancora margini di miglioramento. Sono molto contento di aver segnato il mio primo goal con il Pontelungo, ma soprattutto di aver contribuito a conquistare i tre punti”.

La testa ora è già rivolta al prossimo impegno casalingo contro il Serra Riccó, avversario di livello che richiederà massima concentrazione:

“Il Serra Riccó è sicuramente un avversario tosto, ma conosciamo il nostro valore e le nostre qualità. Sarà la nostra prima partita in casa e dobbiamo assolutamente portare a casa un buon risultato. Ci aspetta una gara intensa, da preparare con attenzione e basandoci sulle nostre certezze. Sarà fondamentale l’atteggiamento e la compattezza del gruppo”, ha concluso Asteggiante.

