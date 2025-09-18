SupSup Team Savona sugli scudi a Lignano: Sara Oddera conquista due ori

Il 13 e 14 settembre 2025 si è svolta a Lignano Sabbiadoro la gara internazionale di SUP sotto l’egida dell’International Canoe Federation (ICF).
Il sabato è andata in scena la Technical Race, caratterizzata da numerose virate su un percorso di 1 km in mare. La domenica, invece, si è disputata la regina delle competizioni, la Long Distance: 12 km con ben quattro passaggi in spiaggia, da percorrere correndo con la tavola in mano attorno a una bandiera posta sul bagnasciuga.
Per il Sup Team Savona era presente sulla linea di partenza l’instancabile Sara Oddera, atleta nazionale SIC Maui.
Nella Technical Race, dopo un errore nella prima manche, Sara ha saputo reagire con determinazione, recuperando alla grande nella seconda e conquistando il primo posto nella categoria over 50.
Il giorno successivo, nella Long Distance, Sara ha staccato le avversarie imponendosi con una vittoria netta e meritata, aggiudicandosi ancora una volta il primo posto nella categoria over 50.
Un risultato frutto anche della preparazione accurata e costante curata dal suo allenatore — nonché marito — Paolo Nardini, in vista del prossimo Mondiale che si terrà ad Abu Dhabi dal 29 ottobre al 2 novembre.