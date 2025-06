Calciomercato, Jacopo Lupi lascia la Genova Calcio, da settembre sarà pronto ad aggregarsi con una nuova squadra

Il messaggio dell'attaccante:

"E' stato un anno difficile ma alla fine abbiamo portato in porto la salvezza. Un ringraziamento al Presidente Vacca con il quale ho un ottimo rapporto e Un grazie a Mister Maisano uomo vero e grande intenditore di calcio il quale ha sempre creduto in me e anche a Mister Paolo Mazzocchi uomo per bene . Adesso per motivi di lavoro sono fuori Regione, rientrero' a Genova i primi giorni di Settembre e chi vorra' avvalersi del sottoscritto sa che sono libero. Jacopo Lupi"