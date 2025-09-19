Calcio. E' iniziato il corso allenatori di Pietra Ligure, l'elenco degli ammessi

E' iniziato lunedì scorso nella cornice del "Devincenzi" di Pietra Ligure, il nuovo corso allenatori valido per l'ottenimento della Licenza D.
Sono stati resi ufficiali anche i nominativi dei partecipanti, tra i quali spiccano tantissimi volti ben noti all'interno del mondo dilettantistico ponentino.
Il corso avrù durata trimestrale e si concluderà il 12 dicembre.
L'elenco degli ammessi:
Mirko Antonelli, Alessandro Badoino, Luca Ballone, Giorgio Battuello, Alberto Borgognoni, Gianluca Cacciotti, Salvatore Caneo, Walter Eugenio Cardile, Luca Castiglia, Leonardo Cavazzuti, Lorenzo Ceccarini, Jacopo Colletti, Settimio Manuel Costante, Pietro Daddi, Andrea De Grande, Federico Dorigo, Yassin El Maazouzi, Roberto Eletto, Sergio Fanelli, Davide Gallizia, Mattia Garofalo, Luca Gervasoni, Daniele Illiano, Fabio Meloni, Nicolo Francesco Musa, Mario Nicolosi, Maurizio Penna, Andrea Piazza, Daniele Poggi, Matteo Riolfo, Federico Signori, Matteo Tedone, Gabriele Tonon, Roberto Uroni, Oscar Zuppardo