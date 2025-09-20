Calcio. Leonardo Consiglio para tutto, il giovane numero uno savonese blinda il pareggio tra Alcione e Dolomiti Bellunesi (VIDEO)

Confermare le aspettative nel calcio dei “grandi”, dopo aver brillato nelle categorie giovanili, non è mai un passaggio scontato. Leonardo Consiglio, portiere classe 2005 cresciuto nel Legino e oggi in prestito dal Genoa, ha però saputo affrontare con personalità l’impatto con il professionismo.

Con la maglia delle Dolomiti Bellunesi, club neopromosso in Serie C, il giovane estremo difensore savonese si è distinto nella difficile trasferta contro l’Alcione Milano, dove ha sfoderato una serie di interventi decisivi che hanno contribuito a blindare il pareggio.

Il direttore sportivo del Genoa, Ottolini, non ha nascosto la propria considerazione nei confronti del numero uno savonese, definendo Consiglio “il portiere del futuro”, a testimonianza della fiducia riposta nelle qualità di un ragazzo che ha già dimostrato maturità e affidabilità.

La stagione è appena iniziata, ma le premesse fanno pensare a un percorso in continua crescita: per Consiglio si apre così una nuova sfida, quella di confermarsi con continuità e trasformare i complimenti ricevuti in una solida carriera tra i professionisti.