Calcio | 22 settembre 2025, 17:59

Calcio, Pietra Ligure. Non basta Insolito per proseguire il filotto, il Golfo Paradiso strappa un punto

Terzo gol consecutivo per Gabriele Insolito

Arriva un risultato positivo dalla prima trasferta di campionato per il Pietra Ligure. I biancocelesti hanno impattato 1-1 sul campo del Golfo Pro Recco, reduce dal poker servito alla Carcarese.

Entrambe le formazioni, reduci da una vittoria nella prima giornata del campionato di Eccellenza, si sono affrontate a viso aperto, dimostrando sin da subito la voglia di imporsi. La prima frazione di gioco, pur avara di grandi occasioni iniziali, si è accesa nel finale. Al 36' e 39', il Pietra Ligure ha avuto due clamorose chance per portarsi in vantaggio con Giglio e Rovere, ma l'estremo difensore di casa, Cammarota, si è superato in entrambi i casi. Il gol era nell'aria e, al 44', è arrivato grazie a un diagonale preciso di Insolito, che ha capitalizzato un lancio lungo e ha portato il Pietra Ligure in vantaggio per 0-1.

Nella ripresa, il Golfo Paradiso ha mostrato una reazione veemente. Dopo aver sfiorato il pareggio con Portaccio al 47' e con Ndiaye al 51', la squadra di casa ha trovato la rete dell'1-1 al 56' con un tocco preciso di Corsini su assist di Di Lisi, facendo esplodere di gioia il "San Rocco".

Nonostante il pareggio, il Pietra Ligure non ha mollato e ha cercato subito il nuovo vantaggio, ma ancora una volta Cammarota si è dimostrato insuperabile, neutralizzando l'ennesimo tentativo di Insolito. A complicare la situazione per il Golfo Paradiso è stata l'espulsione di Di Lisi al 77', che ha costretto i padroni di casa a giocare in dieci per l'ultimo quarto d'ora. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di mister Bianco ha saputo resistere e portare a casa un punto prezioso.

Redazione

