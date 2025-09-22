Calcio, Pietra Ligure. Non basta Insolito per proseguire il filotto, il Golfo Paradiso strappa un punto

Arriva un risultato positivo dalla prima trasferta di campionato per il Pietra Ligure. I biancocelesti hanno impattato 1-1 sul campo del Golfo Pro Recco, reduce dal poker servito alla Carcarese.

Entrambe le formazioni, reduci da una vittoria nella prima giornata del campionato di Eccellenza, si sono affrontate a viso aperto, dimostrando sin da subito la voglia di imporsi. La prima frazione di gioco, pur avara di grandi occasioni iniziali, si è accesa nel finale. Al 36' e 39', il Pietra Ligure ha avuto due clamorose chance per portarsi in vantaggio con Giglio e Rovere, ma l'estremo difensore di casa, Cammarota, si è superato in entrambi i casi. Il gol era nell'aria e, al 44', è arrivato grazie a un diagonale preciso di Insolito, che ha capitalizzato un lancio lungo e ha portato il Pietra Ligure in vantaggio per 0-1.

Nella ripresa, il Golfo Paradiso ha mostrato una reazione veemente. Dopo aver sfiorato il pareggio con Portaccio al 47' e con Ndiaye al 51', la squadra di casa ha trovato la rete dell'1-1 al 56' con un tocco preciso di Corsini su assist di Di Lisi, facendo esplodere di gioia il "San Rocco".

Nonostante il pareggio, il Pietra Ligure non ha mollato e ha cercato subito il nuovo vantaggio, ma ancora una volta Cammarota si è dimostrato insuperabile, neutralizzando l'ennesimo tentativo di Insolito. A complicare la situazione per il Golfo Paradiso è stata l'espulsione di Di Lisi al 77', che ha costretto i padroni di casa a giocare in dieci per l'ultimo quarto d'ora. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di mister Bianco ha saputo resistere e portare a casa un punto prezioso.