Atletica, il CA Celle sorride a Genova: Valerio Pagano campione regionale nei 2000 mt tra i Cadetti

Ripartenza positiva in campo giovanile per il Centro Atletica Celle Ligure, con i suoi atleti che si sono distinti ai Campionati Regionali Individuali Cadetti a Genova.

Il risultato di maggiore rilievo è la vittoria di Valerio Pagano nei 2000 metri. L'atleta, allenato da Sergio Malgrati, ha corso in 5:58.44, stabilendo il suo nuovo primato personale. A seguito della squalifica di un altro concorrente, Pagano si è aggiudicato il titolo di campione regionale.

A completare il successo del Centro Atletica Celle Ligure, Clarissa De Filippi Galan ha conquistato la medaglia di bronzo nel lancio del disco con una misura di 19,86 metri, risultato che ha soddisfatto l'allenatrice Claudia Riccio.

Altri piazzamenti di rilievo sono stati ottenuti da Luna Sabatelli, quarta nei 2000 metri con il tempo di 7:15.60, e da Matilde Traverso, anch'essa quarta nel lancio del disco con un miglior lancio di 15,92 metri.

La partecipazione di un nutrito gruppo di atleti a questi campionati conferma il buon lavoro svolto dai tecnici e dai dirigenti della società.