Granfondo Internazionale di Alassio. Gianni Bugno sarà l'ospite d'onore della dodicesima edizione

Alassio si prepara a vivere una nuova giornata di grande sport: domenica 28 settembre andrà in scena la 12ª edizione della Granfondo Internazionale Alassio, la prestigiosa corsa di ciclismo su strada per amatori organizzata da GS Alpi in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, tramite la società partecipata Gesco, e la Rete di Destinazione Alassio (RDA).

Come ogni anno, questa gara sarà un appuntamento imperdibile sia per i partecipanti, che avranno l’opportunità di misurarsi su un percorso affascinante - che si snoda su 90,6 km con un dislivello complessivo di 1.790 metri, tra mare e colline, con panorami unici sulla Bia del Sole - sia per il pubblico, che potrà assistere alla competizione.

L’edizione 2025 sarà resa ancora più bella e preziosa dalla presenza di Gianni Bugno, la leggenda del ciclismo due volte Campione del Mondo, vincitore del Giro d’Italia e della Milano-Sanremo, trionfatore al Giro delle Fiandre e alla Classica di San Sebastián, per citare solo alcune delle vittorie conquistate nella sua eccezionale carriera.

“Da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti – diamo un caloroso benvenuto a tutti ciclisti che domenica si cimenteranno in questa gara davvero splendida, che grazie a GS Alpi è cresciuta nel tempo diventando un appuntamento attesissimo nella nostra città. Si tratta di un evento di grande valore, capace di unire sport e promozione del nostro territorio, accogliendo ogni anno centinaia di ciclisti e di appassionati che hanno modo di vivere un'esperienza unica tra il mare e il nostro anfiteatro collinare. Desidero esprimere un ringraziamento davvero sentito agli organizzatori, alla Rete di Destinazione Alassio, che ha contribuito a sostenere questa iniziativa, alla società partecipata Gesco e al campione Gianni Bugno, che ci onora della sua presenza e che rende questa edizione ancora più speciale”.

"E' un grande onore per noi chiudere la stagione 2025 ad Alassio - dichiara il presidente del GS Alpi, Vittorio Mevio - in quanto chiuderemo la stagione sul mare, regalando ai ciclisti e alle loro rispettive famiglie una giornata di benessere e di sport prima che l'autunno entri nel vivo. Un sentito ringraziamento è rivolto a tutta l'amministrazione comunale e a tutti i ciclisti che decideranno di prendere parte a una gara che si preannuncia, come al solito, molto impegnativa ma anche decisamente spettacolare, grazie ai bellissimi scorci che la Liguria è capace di offrire".

La partenza è fissata alle ore 9.00 davanti al Muretto di Alassio in Corso Dante, con arrivo previsto al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Le iscrizioni, a cura di GS Alpi, sono già aperte online fino alle ore 20 del 24 settembre e saranno possibili anche in loco nei giorni 27 e 28 settembre.

Per maggiori informazioni: www.granfondoalassio.it