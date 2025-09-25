Giudice Sportivo, Eccellenza. Tanti provvedimenti dopo la seconda giornata, comminati anche quattro turni di stop

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 21/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
TERMINI GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CASALI MARINO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 16/10/2025
FIUZZI LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
Inibizione sino al 16 ottobre 2025
A fine gara, dopo ripetuti richiami, nella zona degli spogliatoi protestava con tono acceso nei confronti dell'arbitro e rivolgendo un'espressione irriguardosa.
AMMONIZIONE (II INFR)
LUPO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
COCCO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FIUZZI LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
Al 32' st, gioco in svolgimento e ma senza la possibilità di giocare il pallone, colpiva un giocatore avversario con un calcio all'altezza degli arti inferiori, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CERVONE TOMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
A fine gara derideva gli avversari al fine di provocare una rissa e successivamente colpiva ripetutamente alcuni di questi con schiaffi e pugni, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)
A fine gara colpiva con due schiaffi e uno sputo un giocatore avversario senza procurare conseguenze lesive.
SPALLAROSSA TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
A fine gara, colpiva con due schiaffi e un pugno un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
(A fine gara colpiva con un pugno e sputo un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive).
AMMONIZIONE (II INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BERTONI GABRIELE (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
POGGI MATTIA (CARCARESE)
CORRADO MATTIA (FEZZANESE)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CACERES TORRES MANUEL ASCANIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PORTACCIO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
CAMBI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DIOP SERIGNE FALLOU (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FRIULI FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TROCINO LORENZO F. (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
FATNASSI MOHAMEDAMIN (PIETRA LIGURE 1956)
CAMPANA ALESSANDRO (RIVASAMBA H.C.A.)
GRIECO GIORGIO (RIVASAMBA H.C.A.)
SOFATO TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
CASSATA LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)
HOVSEPIAN JOSE (SAN FRANCESCO LOANO)
CARLETTI LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SINA ERNALD (SPORTING TAGGIA SANREMO)
IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
ROBOTTI GABRIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)