Calcio | Baia Alassio. Il 3-1 sul Finale vale la salvezza, mister Sardo: "Disputata una gara seria, la barca ora è in porto"

Missione compiuta per mister Sardo. La sua Baia Alassio ha raggiunto una salvezza meritata sul campo, seppur gli alti e bassi durante l'intera annata non sono mancati.

Un piccolo cruccio per il tecnico giallonero:

"«Savona, Sestrese, Albisola: 16 gol subiti nelle prime tre partite. Quello è stato il nostro vero buongiorno alla categoria. Solo un gruppo con valori importanti poteva restare in piedi dopo un inizio così difficile. Piano piano ci siamo guadagnati il rispetto di tutti.

Se io fossi stato più bravo a sollecitarli nei momenti giusti, questa squadra poteva valere anche 40 punti. Ma al di là di queste valutazioni, devo dire grazie a questi ragazzi: sono loro i veri protagonisti di una salvezza che oggi può sembrare scontata, ma non lo era affatto.»



Sulla partita vinta 3-1 contro il Finale:

«Abbiamo fatto una gara seria. Siamo passati avanti con Di Mari, poi abbiamo subito il pareggio di Tona, ma la squadra non ha perso equilibrio. Nel finale abbiamo trovato i gol di Garibbo e Ferraro che ci hanno permesso di chiuderla. È la dimostrazione della crescita mentale di questo gruppo. Adesso godiamoci questo ultimo mese con la leggerezza che ci siamo meritati. Un grazie particolare a Davide, Pietro, Simone e Willy: sono la mia forza. La Baia è arrivata in porto, al sicuro.»