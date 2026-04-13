Calcio | San Francesco Loano. Ritorno all'Ellena per il derby contro il Pietra? I lavori sono in via di conclusione

Sul portale federale è tornato a campeggiare di nuovo il nome dello stadio "Ellena" per la San Francesco Loano.

E' probabile infatti che la partita contro il Pietra Ligure possa finalmente disputarsi nel fortino rossoblu. Una sfida dal peso specifico elevatissimo per entrambe le formazioni, coinvolte rispettivamente nella corsa ai playoff e nella lotta playout. Ma non è solo la classifica a rendere speciale l’appuntamento: per i rossoblù si tratterebbe infatti del ritorno a casa dopo l’esilio forzato a Ceriale, resosi necessario per consentire i lavori di installazione del nuovo manto sintetico nell’impianto loanese.

La contemporaneità con un turno interno dei biancoblù aveva inizialmente obbligato la società a cercare una soluzione alternativa, sondando diversi campi dell’area ingauna. Tuttavia, l’azienda incaricata dei lavori potrebbe completare l’intervento nell'arco di pochi giorni.

La squadra guidata da mister Brignoli potrebbe quindi tornare ad allenarsi e giocare sul proprio terreno già in settimana, ritrovando riferimenti e abitudini proprio in vista del supermatch in programma domenica prossima. Un rientro che potrebbe rivelarsi determinante in un momento chiave della stagione.