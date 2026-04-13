Calcio | Vado, capitan Bondioli si veste da pompiere: "Non è successo nulla, concentriamoci sulla partita contro la Cairese"

Andrea Bondioli, capitano del Vado, mantiene il profilo basso nonostante la vittoria pesantissima sul campo della Lavagnese. La Serie C è sempre più vicina, ma proprio per questo motivo il centrale rossoblu non vuole cali di tensione:

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, una vera lotta, e continuerà ad esserlo fino alla fine. Dobbiamo andare avanti così, partita dopo partita. Non è successo ancora niente: testa già alla Cairese, perché la strada è ancora lunga.»



Sulla gara contro la Lavagnese, analizza così la prestazione dei rossoblù:

«In settimana avevamo preparato una partita complicata, contro una squadra forte che secondo me non merita la classifica che ha. Nel primo tempo ci aspettavano per poi ripartire, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze e, sinceramente, non ricordo grandi occasioni da parte loro. Noi invece abbiamo fatto meglio nel palleggio. Il rigore concesso a loro è stato piuttosto generoso, ma siamo stati bravi a reagire subito: alla fine portiamo a casa tre punti davvero importanti.»