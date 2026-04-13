Calcio | Dego. Mister Frumento ha solo parole di stima per il Bordighera: "Enorme esempio di sportività, il nostro mondo ne ha bisogno"

Ermanno Frumento ha voluto spendere parole di grande rispetto nei confronti del Bordighera, formazione attualmente ultima in classifica nel campionato di Prima Categoria con un solo punto, sottolineandone però l’atteggiamento esemplare e la costante volontà di onorare il torneo nonostante le difficoltà.

“Vanno solo applauditi - ha raccontato il tecnico - non so quante squadre nella loro situazione avrebbero continuato ad onorare il campionato, ma i ragazzi ponentini si sono presentati sul nostro campo con grande spirito. Uno dei loro ragazzi è partito alle 11 da Montecarlo per venire di corsa fino a Dego: una volta arrivato è stato anche vittima di un infortunio. Ragionerò un po' all'antica, ma queste testimonianze fanno bene a tutto il mondo del calcio, soprattutto nell' ambiente dilettantistico.

Il campionato? Abbiamo vissuto un percorso assolutamente positivo, ora vogliamo concluderlo nel miglior modo possibile".