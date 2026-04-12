Calcio | Punto di cuore per Cattardico contro il Ca de Rissi: "I ragazzi non hanno mollato, gli arbitri devono applicare il regolamento" (VIDEO)

La vittoria del Savona con la Praese ha trasformato il pareggio dell'Albissole contro il Ca de Rissi in un risultato dal peso specifico importantissimo nella corsa all'Eccellenza.
Con una partita in più da disputare e un punto in graduatoria di vantaggio, i ceramisti hanno tra le proprie mani la possibilità di conquistare l'accesso al massimo campionato ligure.
Eppure la squadra di mister Scala ha reso davvero la vita difficile all'undici di Cattardico, comunque capace di riprendere per due volte il risultato.