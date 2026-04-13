Calcio | La Cairese si complica la strada verso la salvezza, il Club Milano festeggia al Brin con Muzio

Un pomeriggio amaro per la Cairese, che tra le mura amiche incassa una sconfitta pesante sia per il morale che per la classifica. Il verdetto dello stadio Brin premia il Club Milano, capace di imporsi per 1-0 e di riaprire prepotentemente i giochi nella corsa salvezza, complicando i piani della formazione valbormidese a sole tre giornate dal termine della stagione.

L'avvio di gara vede gli ospiti prendere immediatamente il comando delle operazioni. Il Club Milano gestisce il ritmo e costringe i padroni di casa a un atteggiamento prudente e difensivo. La pressione si concretizza all’11’, quando un cross preciso trova pronto Muzio: il suo colpo di testa fulmina la difesa gialloblù e porta in vantaggio i meneghini.

La reazione degli uomini di mister Floris fatica a decollare. Nonostante alcuni spunti di Spatari e Castiglia, la manovra della Cairese appare contratta rispetto alle ultime prestazioni, faticando soprattutto a sviluppare il gioco sulle corsie esterne. Prima dell’intervallo, però, è Gabriel Graziani a sfiorare il pari, ma il portiere ospite si oppone con un intervento prodigioso.

Nella ripresa, la Cairese aumenta l'intensità. Al 9' Dell’Acqua vede la sua conclusione a botta sicura respinta sulla linea di porta, negandogli la gioia del pareggio. La foga agonistica si trasforma però in nervosismo: al 24' Giorcelli, già ammonito, riceve il secondo giallo lasciando i suoi in dieci uomini. Pochi minuti dopo, la panchina di casa perde anche il tecnico Floris, allontanato dal direttore di gara per proteste.

Nonostante l’uomo in meno, la Cairese getta il cuore oltre l'ostacolo. Al 33', il subentrato Scarrone va vicinissimo al gol con un'incornata ravvicinata, neutralizzata ancora una volta da un riflesso istintivo dell'estremo difensore avversario. Gli assalti finali, portati più con la forza dei nervi che con la lucidità, non sortiscono l'effetto sperato.

Il triplice fischio sancisce la festa del Club Milano, che ora accorcia sensibilmente il distacco in graduatoria, lasciando alla Cairese il compito di gestire un finale di campionato ad altissima tensione.





CAIRESE – CLUB MILANO 0-1

MARCATORE: 11' pt Muzio.



CAIRESE: Cat Berro; Boveri (31' st Scarrone), Jebbar, Spatari, Anselmo; Zanon (11' st Federico), Deseri (16' st Sancinito), Giorcelli, G. Graziani; Castiglia (11' st T. Graziani), Vignaroli (11' st Turone).

A disposizione: Ceppi, Colletto, Gargiulo, Piacenza.

Allenatore: Floris.



CLUB MILANO: Stucchi; Oliva, Maurizii, Tunesi (44' st Rigo); Marzupio, Cacici, Dell’Acqua, Acella, Henry (34' st Di Nella); Vedovati (34' st Marchetti), Muzio (40' st Bernacchi).

A disposizione: Taliento, Pozzi, Brignoli, Goffi, Rankovic.

Allenatore: Scavo.



Arbitro: El Amil di Nichelino.