Atletica, l'Arcobaleno in gara a Mondovì per la finale nazionale società Allieve del Nord Ovest: i risultati

Una due giorni intensa, fatta di soddisfazioni e inevitabili difficoltà, quella vissuta dall’Atletica Arcobaleno Savona nella Finale Nazionale Nord Ovest del Campionato di Società Allieve. Nonostante le numerose assenze e qualche acciacco tra le leader del gruppo, le ragazze hanno dato prova di grande spirito di squadra, conquistando una 12ª posizione di classifica che lascia un pizzico di rammarico ma anche tanti segnali positivi.

A illuminare la trasferta è stata la splendida vittoria di Giorgia Bongiovanni nei 3.000 metri, gara condotta con autorità fin dall’avvio e chiusa con un irresistibile sprint negli ultimi 200 metri che le è valso il successo in 11:28.55. Sul podio anche Lara Farinola, seconda nei 200 metri con il crono di 26.26. Per lei anche un sesto posto nei 400 metri, corsi in 1:01.32 dopo un passaggio di metà gara forse troppo veloce.

Completano il quadro i settimi posti di Bongiovanni nei 1500 (5:16.14), di Maria Teresa Del Gobbo negli 800 (2:35.27) e di Lara Dieci nell’asta (2,50). Da segnalare inoltre gli ottavi posti delle due staffette: la 4x100 composta da Beatrice Carè, Del Gobbo, Martina D’Urso e Dieci (54.38) e la 4x400 con D’Urso, Del Gobbo, Giulia Malgrati e Sara La Torre (4:25.90).

La classifica per società ha visto il successo dell’Atletica Vigevano davanti al Team-A Lombardia. L’Arcobaleno Savona ha chiuso subito alle spalle dei “cugini” dell’Atletica Alba Docilia, precedendo Atletica Cogne Aosta e Atletica Cascina.