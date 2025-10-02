Nuoto, lifesaving. La Rari Nantes Cairo domina ai Campionati Italiani di Riccione con 15 medaglie d'oro

29 medaglie di cui 15 ori, 6 argenti e 8 bronzi che la proiettano come prima società per punteggio overall tra tutte le classifiche e doppia vittoria di squadra con la categoria ragazzi e junior Sono stati quattro giorni di gare oceaniche in quel di Riccione che sanciscono la fine di una stagione lunghissima che vede ancora là Rari Nantes Cairo sul tetto d’Italia in occasione dei Campionati Italiani Surflifesaving di Categoria. Più di 800 atleti provenienti da tutta Italia e un risultato straordinario: 29 medaglie conquistate, e per il terzo anno consecutivo prima società italiana categoria ragazzi e per il secondo consecutivo primo junior.



Una solidità incredibile con una squadra di soli 25 atleti che grazie all’aiuto di tutti la hanno vista prima in tutta Italia nel punteggio overall di tutte le categorie. Per la categoria ragazzi spiccano le 7 medaglie di Cristina Floris (3 ori ocean, tavola, ski e 2 argenti sprint e frangente individuali, più 2 ori in staffetta con Glenda Gheltrito in tavola, e loro due insieme a Alessia Rizzo e Emma Cavallero nella staffetta torpedo), i 3 ori individuali ocean, tavola, ski per Matteo Pizzorno (fresco di europei) che prende la medaglia di bronzo nella staffetta tavola con Mattia Grenno, un argento a ski e un bronzo a ocean anche per Glenda Gheltrito e un bronzo sempre individuale in ski per Alessia Rizzo. A completare la categoria anche Alice Bausano,



Alice Marchiori, Anna Cobelli, Greta Firpo che con le prove disputate hanno permesso alla categoria di vincere il campionato per il terzo anno di fila, consacrandosi come i più forti d’Italia. Non da meno gli junior con Mattia Patuto 2 ori ski e ocean e 1 argento a tavola individuale con oro in staffetta tavola con Jacopo Pizzorno (bronzo a ocean) e bronzo in staffetta torpedo insieme a loro c’erano anche Gabriel Ogici (altro bronzo in canoa) e Mattia Grenno. Per il settore femminile hanno gareggiato Chiara Parigino (argento in canoa), Giulia Parigino e Giorgia Rizzo. Nikki Pregliasco domina la categoria cadette con 3 ori individuali ocean, ski e tavola e 1 bronzo a frangente, più una medaglia d’oro in staffetta tavola con Giulia Ranavolo. Ilaria Carle completa la formazione che è arrivata quarta in Italia con soli tre atlete. Per la categoria esordienti A salgono sul podio Ilaria Bonifacino (bronzo in canoa) e Martina Rizzo (argento a bandierine), con Cloe Accusani e Lea Gerali al loro primo campionato italiano.



Per i senior gareggia Robin Pregliasco. La stagione 24/25 si è conclusa con: ⁃ 3 bronzi europei ⁃ 3 convocazioni in nazionale youth ⁃ 2 convocazioni collegiali in nazionale ⁃ 2 medaglie assoluti surf ⁃ 10 medaglie youth surf ⁃ campioni italiani surf youth ⁃ campioni italiani surf ragazzi ⁃ campioni italiani surf junior ⁃ 29 medaglie categoria surf ⁃ 4 medaglie criteria lifesaving ⁃ 5 medaglie categoria lifesaving