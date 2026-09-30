Vela | Primazona: il calendario dei prossimi tirocini per Aspiranti Istruttori

Sono state comunicate le prossime date disponibili per i tirocini dedicati agli Aspiranti Istruttori, con una serie di appuntamenti in programma tra ottobre e l'inizio di novembre 2026.

Il calendario prevede attività sia per l'indirizzo Derive sia per quello YeM (Yacht e Multiscafi), con incontri dedicati alla formazione pratica e tecnica.

Il primo appuntamento è fissato per il 3 e 4 ottobre, con attività dedicate al setting e alle regolazioni su derive e all'insegnamento in acqua rivolto ai principianti. L'attività è riservata all'indirizzo Derive: le ore registrabili sono al massimo 4 il 3 ottobre e 10 il 4 ottobre.

Il 5 ottobre, in occasione del Salone Nautico, è prevista un'attività promozionale, sempre riservata all'indirizzo Derive, con un massimo di 4 ore registrabili.

Il 9 ottobre sarà invece dedicato all'introduzione alle vele e alla visita alla veleria North Sails, appuntamento aperto agli Aspiranti Istruttori di entrambi gli indirizzi. Il limite è fissato a 8 ore, ridotte a 4 per chi prenderà parte esclusivamente alla visita della veleria.

Nel fine settimana del 10 e 11 ottobre sono previste due attività differenti. Per l'indirizzo YeM si terrà un appuntamento dedicato a manutenzione e rigging, con un massimo di 8 ore registrabili per ciascuna giornata. Per l'indirizzo Derive, invece, sono in programma attività di Sportability e pratica parasailing presso la LNI Varazze, con un massimo di 4 ore il 10 ottobre e 10 ore l'11 ottobre.

Il calendario proseguirà il 17 e 18 ottobre con l'appuntamento dedicato a impianti di bordo e manutenzione motori, riservato all'indirizzo YeM. Anche in questo caso sarà possibile registrare fino a 8 ore per giornata.

Ultimo appuntamento indicato è quello del 30 e 31 ottobre e 1° novembre, quando si svolgerà la Regata Optimist di Diano Marina, riservata agli Aspiranti Istruttori dell'indirizzo Derive. In questo caso il limite è di 10 ore registrabili. Ogni Aspirante Istruttore potrà partecipare a una sola giornata, con un massimo di due partecipanti ammessi per ciascuna giornata.

Gli appuntamenti rappresentano occasioni di formazione pratica nell'ambito del percorso per Aspiranti Istruttori, con attività differenziate in base all'indirizzo scelto.