Canottieri Sabazia | Trionfo al Trofeo Medaglia d'argento Presidente della Repubblica, superate Milano e Omegna

Lo scorso weekend, si è tenuto il tradizionale Trofeo Medaglia d'argento Presidente della Repubblica ormai giunto alla 46^ edizione. La gara internazionale ha visto competere 14 società e 156 atleti.

Numerosi erano i volti noti del panorama nazionale e internazionale tra cui Giovanni Zenda, atleta paralimpico, e Leonardo Candela, giovane promessa della canoa italiana già campione del mondo a soli diciott'anni.

Nella giornata di sabato si sono svolte le batterie e le finali per gli atleti con più di 14 anni, la domenica hanno gareggiato i più giovani.

Numerosi sono stati I piazzamenti a podio per la Canottieri Sabazia sia nella Canoagiovani, sia nelle categorie maggiori.

I numerosi podi hanno permesso alla società di casa di portarsi a casa il Trofeo vincendo la manifestazione. La Canottieri Sabazia ha battuto l'Idroscalo Club di Milano e la Canottieri Città di Omegna.

Durante la manifestazione si è svolto anche il "Trofeo Arpi Toth". Dedicato all'ex allenatore della nazionale italiana mancato ad aprile che collaborò alla realizzazione delle prime edizioni della manifestazione. Il "Trofeo Arpi Toth" consisteva in una gara notturna tenuta sui 100m.

"Ringraziamo i nostri atleti, i volontari, i nostri sponsor e tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare questa manifestazione" commenta fiero il presidente Jacopo Fanciulli. "Sono particolarmente felice della riuscita del Trofeo Arpi sui 100m, prima prova in Italia di una gara in notturna. La sfida è stata molto apprezzata dagli atleti e dal pubblico"