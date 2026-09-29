Nuoto | Swimtheisland accende il Golfo dell'Isola, attesi oltre tremila nuotatori nel prossimo week end

Ci sono appuntamenti imperdibili, in cui il mare non rappresenta solo uno scenario, ma diventa parte integrante della sfida. È nel blu cristallino del Golfo dell’Isola savonese che il nuoto in acque libere incontrerà la bellezza della Liguria, trasformando ogni bracciata in un’esperienza da condividere.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna SwimtheIsland Golfo dell’Isola, l’evento che porta atleti e appassionati a nuotare in uno degli angoli più suggestivi della costa ligure: una manifestazione in cui sport, natura e territorio si incontrano, rendendo protagonisti tanto coloro che affrontano le molteplici distanze in calendario, quanto chi è al loro fianco. A dare come sempre vita alla kermesse, giunta alla 16esima edizione, la sinergia tra TriO Events e la destinazione turistica, nata dalla partnership dei Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona.

Anche per quest’anno, l’intero circuito, le cui ulteriori tappe sono state ospitate dai Comuni di San Teodoro e San Vincenzo, ha potuto contare sul sostegno del main sponsor arena. Un marchio, sinonimo di innovazione, performance e passione, che lavora per rendere l’open water swimming sempre più stimolante, coinvolgendo professionisti e amatori, dentro e fuori dall’acqua.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

I Bagni Bahia Blanca di Spotorno diventeranno nuovamente il centro nevralgico delle intense 48 ore di sport, musica e divertimento per cui sono attesi oltre 3mila nuotatori, dai 6 anni di età, in rappresentanza di ben 20 Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Colombia, India, Stati Uniti, e 9 regioni d’Italia. Nella meravigliosa Area Marina Protetta Isola di Bergeggi le competizioni prenderanno il via sabato 3 ottobre: si partirà (ore 10.30) con le adrenaliniche sfide sugli 800m di Sprint Challenge, Family Team Event e MWM Relay. A seguire, arriveranno sulla battigia i giovanissimi di KID’sTHEISLAND (ore 14.30), impegnati sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni), mentre la conclusione della giornata (ore 15.30) sarà affidata alla Short Swim (1.800m).

Domenica 4 ottobre il risveglio sarà davvero rilassante: ritrovo all’alba in spiaggia (ore 7.30) per accompagnare la nascita del sole con la Sunrise Swim (1.100m) e gustare al termine una deliziosa colazione di gruppo. Si accenderanno poi i motori (ore 10) lungo la Classic (3.500m), il cui tracciato porterà i partecipanti a doppiare gli scogli dei Predani con un giro completo dell’isola, rinomata per la sua forma a cuore. Alcuni nuotatori affronteranno (ore 12.30) la Long (6.000m), effettuando un primo giro sul percorso della Classic e un secondo giro con nuovo periplo dell’isola. Alla premiazione (ore 15.30) verranno attribuiti riconoscimenti anche ai migliori piazzamenti della Combined (Short+Classic) e della Super Combined Swim (Classic+Long).

“Manifestazioni come Swimtheisland nel nostro Golfo dell'Isola rappresentano molto più di un grande appuntamento agonistico: sono un punto strategico della nostra offerta turistica e della valorizzazione territoriale - dichiara Marco Olcese, Destination Manager del Golfo dell'Isola - Portare migliaia di atleti, famiglie e appassionati a nuotare nello straordinario specchio d'acqua dell'Area Marina Protetta di Bergeggi, tra le meraviglie di Spotorno, Noli e Vezzi Portio significa coniugare la tutela ambientale in esperienze sportive e di benessere, creando valore alla destinazione. Questo evento amplifica la visibilità internazionale delle nostre località e contribuisce a destagionalizzare il turismo. Swimtheisland è un modello di turismo attivo, sostenibile e rigenerativo, in cui lo sport diventa il linguaggio per raccontare l'autenticità e la bellezza del nostro comprensorio".





“L’entusiasmo che ci trasmettono questi tremila nuotatori, di tutte le età e provenienti da così tanti Paesi, rappresenta per noi il riconoscimento più bello del lavoro fatto in questi anni. È una partecipazione che ci gratifica, ma soprattutto ci stimola a continuare a crescere, immaginando già nuove proposte e nuove esperienze da portare nel circuito SWIMTHEISLAND il prossimo anno - conclude Andrea Rosa di TriO Events”.