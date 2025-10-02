Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le prime sanzioni nei quattro gironi liguri, multa per il Dego

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 27/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 ATLETICO QUARTO
Per la mancanza del tabellone numerico da usare per le sostituzioni.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 16/10/2025
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BENEDETTI MAURIZIO (BORGORATTI)
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GERINI RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
Al 41 st, per difendere un suo compagno, entra dalla panchina sul tdg e spintona un avversario facendolo arretrare di due passi, senza provocare conseguenze lesive. Alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un’espressione sarcastica.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)
Al 38' st, dopo aver commesso un fallo, alla reazione dell’avversario andava a faccia a faccia con quest’ultimo. I due quindi si spingevano reciprocamente, senza provocare conseguenze lesive, per poi essere separati dai rispettivi compagni.
BAVESTRELLO MATTEO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
A gioco in svolgimento urlava nei confronti del ddg un’espressione ingiuriosa. (sanzione attenuata per le gare pronunciate a fine gara).
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
Al 38' st, dopo aver subito un fallo reagiva al colpo subito andando a faccia a faccia con l’avversario. I due quindi si spingevano reciprocamente, senza provocare conseguenze lesive, per poi essere separati dai rispettivi compagni.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
DONELLI LUCA (CELLA 1956)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
ROMANI SERGIO (VOLTRI 87)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CASTAGNOLA DAVIDE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SEPULVEDA VIDELA SAMUELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SPINTONE ALAN (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
ILARDO GIACOMO (ATLETICO QUARTO)
CAROGLIO FEDERICO (AUDACE CAMPOMORONE)
MORETTI IVAN (AUDACE CAMPOMORONE)
POZZATI LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
CRISCUOLO DANILO (BORGO RAPALLO 98)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI)
MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)
CARLINI MICHELE (CASARZA LIGURE)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
GOTTARDI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
MARELLA NICOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SERPE LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
VIVARELLI LUCA (OLD BOYS RENSEN)
LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)
RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)
BIANCARDI DAVIDE (PANCHINA)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
GUAZZI FILIPPO (PANCHINA)
LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
PESTARINO GIANLUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
BENVENUTO ANDREA (PSM RAPALLO)
GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)
PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)
ZAVAGLI EDOARDO (PSM RAPALLO)
FASCE PIETRO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
YIGO GUIASSA EMILE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
FALCONEZ FAJARDO GARY G. (ROSSIGLIONESE)
ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)
PISCHE ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BIANCHI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
GRISPO GAETANO IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)
LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
GARE DEL 28/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 DEGO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali cagionavano la sospensione temporanea della gara per circa 3 minuti, avendo lanciato almeno 10 rotoli di carta igienica sul tdg nei pressi della bandierina del calcio d'angolo - lato panchina 1, nonché numero 2 fumogeni in quella stessa direzione ma che raggiungevano il tdg.
Sanzione ridotta per il fattivo comportamento dei dirigenti i quali si occupavano immediatamente di ripulire le zone interessate.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/10/2025
AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)
VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
KLUN ANDREA (PEGLIESE)
BAUDONE MASSIMO (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
COSTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)
Al 8 st, a gioco fermo ma a seguito di uno strattonamento (valutato quale circostanza attenuante), colpiva con un pugno un giocatore avversario di media intensità alla pancia, senza provocare conseguenze lesive. Alla notifica del provvedimento abbandonava il tdg dalla linea perimetrale più lontana, ritardando così la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHIANTIA SIMONE (PEGLIESE)
(sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione utilizzata).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CELI ANDREA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ISSIFOU NAWAL DINE (ALTARESE 1929)
SAMBA KARIM (ALTARESE 1929)
CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
ODASSO JACOPO (ANDORA 1966)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
GIOVINAZZO ROCCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MASTRANDREA ROSARIO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
BACCELLI NICOLAS (BRU.BORG.LUX)
CUCCIO THOMAS (BRU.BORG.LUX)
FAVAZZA FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
SELIMI SAURO (BRU.BORG.LUX)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)
ALICINO DAVIDE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MANCINI MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
ROVERE GIOVANNI (CENGIO)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
GIORGI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
HAMATI ARTUR (CISANO)
VINCI ALESSANDRO (CISANO)
BOTTINI MATTEO (COGORNESE)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
SPEDALIERE CIRO (G.S. GRANAROLO)
AMORETTI TOMMASO (GOLFO DIANESE 1923)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
GJONAJ ENDI (LERICI F.C.)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
STURLESE LUCA (LERICI F.C.)
VERONA MARIO (LERICI F.C.)
ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO 1930)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
PARENTE PAOLO (MULTEDO 1930)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALRIQEEE MAHMOUD MANSOUR (PEGLIESE)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
ZANELLO EMANUELE ALVIER (POLIS. PIEVE LIGURE)
CIAPPELLANO MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
TAVARONE FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
CONDORELLI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
EL HARZLI RIAD (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BIANCHI FEDERICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PARODI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
OUCIF SOFIANE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
REVELLO MATTEO FRANCESC (VELOCE 1910)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
VALLE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
CORTE TOMMASO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MENDEZ VANEGAS JORGE JOMAR (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MICELI ARMANDO (VIRTUS