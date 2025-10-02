Calcio, coppa Liguria di Prima Categoria. Domani il sorteggio, confermati gli accoppiamenti Albingaunia - Cengio e Speranza Old Boys Rensen

La Coppa Liguria entra nella fase decisiva. Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 12.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col, si svolgerà il sorteggio che stabilirà il passaggio del turno nel Girone 01 e l’ordine delle gare degli Ottavi di Finale.
Il tabellone propone sfide di grande interesse: Ventimigliacalcio/Ospedaletti Calcio contro Virtus Sanremese, Albingaunia – Cengio, Speranza – Old Boys Rensen, Olimpic – Valsecca Sport & Fun, Torriglia – Borgoratti, Atletico Quarto – San Lorenzo della Costa, Lavagna 2.0 – Bru.Borg.Lux e il derby spezzino Cadimare – Lerici F.C..
Il calendario ufficiale degli accoppiamenti sarà reso noto al termine del sorteggio.