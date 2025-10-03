 / Altri sport

Pallapugno: le fasi finali di tutti i campionati senior e giovanili

PALLAPUGNO: SERIE A – Banca d’Alba

Finale (andata) – Sabato 4 ottobre ore 14:30
Ad Alba: Terre del Barolo Albese – Marchisio Nocciole Cortemilia

Finale (ritorno) – da definire
A Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese
 

PALLAPUGNO: SERIE B

Finale (andata) – Domenica 5 ottobre ore 15
A Scaletta Uzzone: Gottasecca – Bcc Pianfei Pro Paschese

Finale (ritorno) – da definire
A Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Gottasecca
 

PALLAPUGNO: SERIE C1

Finale (andata)
Centro Incontri Gallese – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11

Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 18
A Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Centro Incontri Gallese
 

PALLAPUGNO: SERIE C2

Finale (andata)
Pro Paschese B – Subalcuneo 4-11

Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 15
A Caraglio: Subalcuneo – Pro Paschese B
 

PALLAPUGNO: FEMMINILE

Finale (andata)
Amici del Castello – San Leonardo 9-7

Finale (ritorno)
San Leonardo – Amici del Castello 5-9

Campione d’Italia: Amici del Castello
 

PALLAPUGNO: UNDER 21

Finale (andata)
Subalcuneo – Speb 5-9

Finale (ritorno) – Domenica 5 ottobre ore 18
A San Rocco di Bernezzo: Speb – Subalcuneo
 

PALLAPUGNO: ALLIEVI

Semifinale (spareggio)
Pro Paschese A – Bubbio 5-8

Finale
Bubbio – San Leonardo
 

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Semifinale (spareggio)
San Leonardo – Speb 7-4

Finale (andata) – Lunedì 6 ottobre ore 17:30
A Ricca: Ricca – San Leonardo

Finale (ritorno) – da definire
A Imperia: San Leonardo – Ricca
 

PALLAPUGNO: PULCINI

Finale (andata) – Sabato 4 ottobre ore 15
A Ricca: Ricca – San Leonardo A

Finale (ritorno) – da definire
A Imperia: San Leonardo A – Ricca
 

PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Finale (andata)
Pro Paschese A – Ricca A 2-7

Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 17
A Ricca: Ricca A – Pro Paschese A

