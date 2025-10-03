Pallapugno: le fasi finali di tutti i campionati senior e giovanili

PALLAPUGNO: SERIE A – Banca d’Alba
Finale (andata) – Sabato 4 ottobre ore 14:30
Ad Alba: Terre del Barolo Albese – Marchisio Nocciole Cortemilia
Finale (ritorno) – da definire
A Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese
PALLAPUGNO: SERIE B
Finale (andata) – Domenica 5 ottobre ore 15
A Scaletta Uzzone: Gottasecca – Bcc Pianfei Pro Paschese
Finale (ritorno) – da definire
A Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
Finale (andata)
Centro Incontri Gallese – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 18
A Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Centro Incontri Gallese
PALLAPUGNO: SERIE C2
Finale (andata)
Pro Paschese B – Subalcuneo 4-11
Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 15
A Caraglio: Subalcuneo – Pro Paschese B
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Finale (andata)
Amici del Castello – San Leonardo 9-7
Finale (ritorno)
San Leonardo – Amici del Castello 5-9
Campione d’Italia: Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Finale (andata)
Subalcuneo – Speb 5-9
Finale (ritorno) – Domenica 5 ottobre ore 18
A San Rocco di Bernezzo: Speb – Subalcuneo
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Semifinale (spareggio)
Pro Paschese A – Bubbio 5-8
Finale
Bubbio – San Leonardo
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Semifinale (spareggio)
San Leonardo – Speb 7-4
Finale (andata) – Lunedì 6 ottobre ore 17:30
A Ricca: Ricca – San Leonardo
Finale (ritorno) – da definire
A Imperia: San Leonardo – Ricca
PALLAPUGNO: PULCINI
Finale (andata) – Sabato 4 ottobre ore 15
A Ricca: Ricca – San Leonardo A
Finale (ritorno) – da definire
A Imperia: San Leonardo A – Ricca
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Finale (andata)
Pro Paschese A – Ricca A 2-7
Finale (ritorno) – Sabato 4 ottobre ore 17
A Ricca: Ricca A – Pro Paschese A