Volley femminile. L'Iglina Albisola è la quarta stagione in B2, ufficializzato il roster di coach Pastorino

Dall’inizio di agosto ad oggi, un mese abbondante di preparazione atletica e duro lavoro in vista di un girone tutto da scoprire. Ha ripreso ad allenarsi ormai da svariate settimane la prima squadra femminile dell’Albisola Pallavolo, sestetto ora pronto a debuttare domenica 12 ottobre 2025 in trasferta a Pontedera contro le locali di Volley Ambra Cavallini.

La squadra, per la stagione alle porte, è stata affidata a Mauro Pastorino, coach di grande caratura pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Il secondo di Pastorino sarà Stefano Sciutto, già preparatore atletico e ora anche vice-allenatore di Botta e compagne.

Tra novità, conferme e ritorni di spessore, ecco la rosa di una squadra che parte con l’obiettivo di mantenere la categoria per l’ennesimo anno di fila: