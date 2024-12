Calcio, Angelo Baiardo. Dal sogno Serie C alla salvezza in Eccellenza, Silvestro De Lucia candidato principe per la panchina neroverde

Il comunicato ufficiale non è ancora stato emesso, ma, salvo sorprese, dovrebbe essere Silvestro De Lucia il nuovo tecnico dell'Angelo Baiardo.

L'ex allenatore del Vado potrebbe quindi ripartire dalla società neroverde dopo l'esperienza poco fortunata al Ferruccio Chittolina.

Per De Lucia sarebbe un ritorno in Eccellenza, dopo aver guidato nelle passate stagioni il Campomorone Sant'Olcese. Si profila quindi un cambio di prospettive radicale, dall'ambizione di condurre il Vado in Serie C alla missione salvezza con il sodalizio genovese.