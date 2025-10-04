 / Calcio

Calcio | 04 ottobre 2025, 11:51

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Dentro o fuori per Bardineto e Mallare, in campo anche Pallare e Murialdo

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Dentro o fuori per Bardineto e Mallare, in campo anche Pallare e Murialdo

Il round a gironi in Coppa Liguria di Seconda Categoria si sta per concludere.

Già oggi calerà il sipario sul Girone D, mentre si concluderà il percorso per Pallare e Murialdo in quello E.

Piccolo ma sostanziale vantaggio per il Mallare sul terreno del Bardineto: i Lupi hanno infatti superato il Giusvalla 2-0, mentre la i neroverdi hanno impattato 0-0 contro gli azzurrocelesti.

La gara del Ravera svelerà invece il nome della squadra che contenderà  il passaggio del turno alla Carcarese Under 21: domani i giovani biancorossi saranno ospiti del Plodio.




Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium