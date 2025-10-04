Calcio, Prima Categoria B. Con il rinvio di Old Boys - Virtus Don Bosco cala a quattro il numero delle gare odierne

Non ci saranno rappresentanti della nostra provincia nell'abituale programma del sabato in Prima Categoria.

La gara tra Old Boys Rensen e Virtus Don Bosco è stata infatti rinviata al 15 ottobre, motivo per cui il pacchetto degli incontri in calendario è stato ridotto a quattro partite.

Voltri, Multedo e Rossiglionese, dopo la vittoria all'esordio, tenteranno di mantenere il passo, ospitando rispettivamente Pegliese, Campese e Valsecca. In campo anche la Bolzanetese, opposta all'Audace Campomorone.