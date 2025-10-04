Calcio, Serie D. Il Celle Varazze vuole riprendersi i punti perduti, alle 17:00 l'anticipo contro la Valenzana

Sta per iniziare un sabato particolarmente succulento nel girone A di Serie D, soprattutto per quanto riguarda le squadre liguri.

Oggi è infatti in calendario un doppio anticipo, con il Sestri Levante pronto a ospitare alle 15:00 il Club Milano, mentre alle 17:00 toccherà al Celle Varazze ricevere la Valenzana Mado.

L'Olmo Ferro, domani, si sarebbe infatti dovuto trasformare in punto di elisoccorso con l'arrivo delle Frecce Tricolori, ma l'annullamento della manifestazione non ha ovviamente fatto slittare la gara, confermata nel cuore del pomeriggio odierno.

Per mister Pisano e i suoi ragazzi saranno 90 minuti da non sottovalutare dopo la sconfitta a tavolino contro il Club Milano: l'obiettivo è ritrovare il successo e guadagnare un centroclassifica che i biancoblu hanno testimoniato di meritato di meritare dopo il pareggio in casa della Lavagnese.

Le assenze mantengono la coperta abbastanza corta, seppur si potrebbe rivedere Gianmarco Insolito tra i convocati, mentre sul fronte ospite non dovrebbero mancare due giocatori ex Vado, come il portiere Sattatino e soprattutto il difensore Andrea Venneri.