 / Calcio

Calcio | 05 ottobre 2025, 18:13

Calcio, Promozione. Il Savona evita la sconfitta al 90', con il Little Club termina 3-3

I genovesi e gli striscioni si sono rincorsi per quasi 100 minuti, in extremis il pari di Turone

Calcio, Promozione. Il Savona evita la sconfitta al 90', con il Little Club termina 3-3

Partita spettacolare e ricca di colpi di scena al “Ferrando”, dove Little Club e Savona si dividono la posta dopo 96 minuti di battaglia vera.

Il Savona parte bene e passa in vantaggio al 30′ con Bellotti, lesto a ribadire in rete dopo una mischia su calcio d’angolo. La risposta rossoblù arriva poco dopo con Praglia, bravo a inserirsi centralmente e battere Rosasco da posizione ravvicinata (33 ′). Nel recupero del primo tempo i biancoblù tornano avanti grazie a un gran destro al volo di Damonte (47') che vale l’1-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Little Club cresce e trova il pari al 66′: ripartenza micidiale finalizzata da Brunozzi con un rasoterra preciso. Il sorpasso arriva al minuto 82 con Raiola, che approfitta di una disattenzione difensiva e firma il 3-2 con un elegante pallonetto.

Nel finale il Savona si riversa in avanti, colpendo anche una traversa con Zunino (75′) e protestando per un possibile rigore non concesso. La beffa per i padroni di casa arriva al 96': punizione battuta lunga, palla sul secondo palo e Turone di testa sigla il definitivo 3-3.
 

LITTLE CLUB JAMES 3 – SAVONA 3

Marcatori:
30′ Bellotti, 47' Damonte, 96' Turone  - 33′ Praglia, 66′ Brunozzi, 82′ Raiola 
 

LITTLE CLUB JAMES:
Parise, Pandiscia, Canellini, Capra, Cinardo, Biancato, Pincay Padilla, Pulsoni, Brunozzi, Chaves, Praglia.
A disosizione: Costa, Avanzino, Bonuccelli, Abdelfattah, Raiola, Leonardi, Casalegno, Tripi Bilanzone.
Allenatore: Rossetti.

SAVONA:
Rosasco, Bellotti, Damonte, Saracco, Schirru, Gaggero, Calcagno, Biaggi, Turone, Zunino, Fossati.
A disposiezione: Moraglio, Incrorvaia Toskaj, Durante, Cartiere, Covelli, Pirotto, Basile, Briano.
Allenatore: Cola.

Arbitro: Perassolo (Novi Ligure)
Assistenti: Di Benedetto (Novi Ligure), Risso (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium