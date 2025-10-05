Calcio, Promozione. Il Savona evita la sconfitta al 90', con il Little Club termina 3-3

Partita spettacolare e ricca di colpi di scena al “Ferrando”, dove Little Club e Savona si dividono la posta dopo 96 minuti di battaglia vera.
Il Savona parte bene e passa in vantaggio al 30′ con Bellotti, lesto a ribadire in rete dopo una mischia su calcio d’angolo. La risposta rossoblù arriva poco dopo con Praglia, bravo a inserirsi centralmente e battere Rosasco da posizione ravvicinata (33 ′). Nel recupero del primo tempo i biancoblù tornano avanti grazie a un gran destro al volo di Damonte (47') che vale l’1-2 con cui si va al riposo.
Nella ripresa il Little Club cresce e trova il pari al 66′: ripartenza micidiale finalizzata da Brunozzi con un rasoterra preciso. Il sorpasso arriva al minuto 82 con Raiola, che approfitta di una disattenzione difensiva e firma il 3-2 con un elegante pallonetto.
Nel finale il Savona si riversa in avanti, colpendo anche una traversa con Zunino (75′) e protestando per un possibile rigore non concesso. La beffa per i padroni di casa arriva al 96': punizione battuta lunga, palla sul secondo palo e Turone di testa sigla il definitivo 3-3.
LITTLE CLUB JAMES 3 – SAVONA 3
Marcatori:
30′ Bellotti, 47' Damonte, 96' Turone - 33′ Praglia, 66′ Brunozzi, 82′ Raiola
LITTLE CLUB JAMES:
Parise, Pandiscia, Canellini, Capra, Cinardo, Biancato, Pincay Padilla, Pulsoni, Brunozzi, Chaves, Praglia.
A disosizione: Costa, Avanzino, Bonuccelli, Abdelfattah, Raiola, Leonardi, Casalegno, Tripi Bilanzone.
Allenatore: Rossetti.
SAVONA:
Rosasco, Bellotti, Damonte, Saracco, Schirru, Gaggero, Calcagno, Biaggi, Turone, Zunino, Fossati.
A disposiezione: Moraglio, Incrorvaia Toskaj, Durante, Cartiere, Covelli, Pirotto, Basile, Briano.
Allenatore: Cola.
Arbitro: Perassolo (Novi Ligure)
Assistenti: Di Benedetto (Novi Ligure), Risso (Genova)