Calcio. Il Millesimo non si ferma più, espugnata Arenzano e terzo posto in classifica

Il Millesimo espugna il campo dell’Arenzano con una vittoria di misura, grazie al gol realizzato da Piccardo al 17’, salendo a una sola lunghezza dalla vetta, occupata da Campomorone e Fezzanese. L’attaccante ex Voltrese ha trovato la giocata giusta, liberandosi dalla marcatura e battendo Faggiano con un preciso rastoterra

L’Arenzano reagisce con decisione, creando diverse occasioni nel primo tempo: Bruzzone ispira due buone azioni al 25’ e al 27’, mentre Andreetto e Baroni vanno vicini al pareggio su calcio d’angolo, ma la difesa ospite e il portiere Conde si salvano.

Nella ripresa il Millesimo controlla e prova a colpire in contropiede con Villar e Totaro, ma è ancora il portiere Faggiano a tenere a galla i padroni di casa con interventi decisivi. Nel finale è invece Conde a compiere una parata prodigiosa su Cicirello, negando il pari all’Arenzano.

ARENZANO - MILLESIMO 0-1

Marcatore: 17' Piccardo



Arenzano: Faggiano, Andreetto E. (89’ Pittalis), Agostino, Lagorio (65’ Cicirello), Baroni L., Bottino (80’ Vianson), Corengia, Bruzzone (65’ Secco), Diakhate, Pastorino, Damonte L. (75’ Pellicciari).

Allenatore: Cocco

Millesimo: Conde, Sicca (80’ La Rosa), Cappellari, Latini, Ndiaye, Vittori A. (88’ Guarco), Totaro, Lazzaretti, Piccardo (78’ Gadau), Villar (85’ Vittori Y.), Gualtieri.

Allenatore: Macchia

Arbitro: Viviani di Genova