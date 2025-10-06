Calcio, Serie D. L' Imperia guarda al futuro e lancia una campagna di rafforzamento economico per sostenere la squadra

L' Imperia Calcio guarda al futuro non solo sul campo dopo il buon punto raccolto contro il Ligorna, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Il Club di piazza d'Armi ha infatti annunciato il lancio di una campagna di 'rafforzamento economico' rivolta agli imprenditori e alle aziende locali, con l’obiettivo di "consolidare la propria struttura e potenziare il progetto sportivo".

A guidare l’iniziativa è il consulente marketing Dario Biato, figura di riferimento per la gestione delle partnership commerciali del club. “L’idea è chiara, trasformare il legame tra la squadra e la città in un’opportunità concreta per le aziende locali, offrendo visibilità e un ritorno misurabile”, spiega Biato.

La campagna arriva in un momento cruciale per Imperia Calcio, che punta a rafforzare la squadra dopo un inizio di campionato, come si prevedeva, in salita. Sponsorizzazioni, collaborazioni e progetti condivisi diventano così strumenti strategici per sostenere la crescita del club.

Un invito diretto agli imprenditori: "Investire nella squadra non significa solo supportare lo sport, ma entrare a far parte di un progetto ambizioso e concreto, capace di creare sinergie tra passione sportiva e sviluppo economico".