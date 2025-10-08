 / Calcio

Calcio | 08 ottobre 2025, 12:38

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. La fase a gironi si chiude con i posticipi: in campo Borghetto B - Albungaunia U21 e Rocchettese - Alta Val d'Orba

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. La fase a gironi si chiude con i posticipi: in campo Borghetto B - Albungaunia U21 e Rocchettese - Alta Val d'Orba

Argentina, Nolese, Bardineto e Pallare sono le squadre dell'area ponentina che hanno già staccato il pass per la seconda fase di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Stasera si avrà il quadro completo con la disputa di due posticipi.

Nel girone B tutto aperto tra Borghetto B e Albingaunia Under 21, seppur i granata si presentino al via del match in programma alle 20:00 con due risultati su tre a disposizione grazie alla classifica avulsa. Per i giovani bianconeri servirà quindi espugnare l'Oliva per proseguire il percorso nel tabellone.

Nel girone F servirà invece un successo con almeno due gol di scarto per l'Alta Val d'Orba, pronta a essere ricevere una Rocchettese già eliminata (ore 21:00), per riuscire a insidiare il primo posto del Sassello.




Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium