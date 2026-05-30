Dal 30 maggio al 2 giugno ritorna il Loano Street Show: in piazza Italia spettacoli con artisti di livello nazionale e internazionale

Ormai pochi giorni e le vie e le piazze di Loano si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto con l’attesissimo ritorno del Loano Street Show, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Quattro giornate interamente dedicate all’arte di strada, con un susseguirsi continuo di giocoleria, acrobazie, musica, danza, mimo e oltre 200 spettacoli che animeranno ogni angolo del centro cittadino.

Disponibile online sul sito www.viviloano.it il programma completo della rassegna.

L’edizione 2026 segna un vero e proprio salto di qualità e introduce importanti novità pensate per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Piazza Rocca diventerà il cuore pulsante dedicato ai più piccoli: un’area interamente pensata per le famiglie, con spettacoli di artisti di livello nazionale e laboratori creativi attivi per tutta la giornata, trasformando lo spazio in un punto di incontro continuo tra gioco, immaginazione e performance dal vivo.

Grande attenzione anche a Piazza Italia, centro nevralgico della manifestazione, che ospiterà eventi con artisti di rilievo nazionale e internazionale, in un susseguirsi di spettacoli di forte impatto scenico e richiamo.

Tra le novità più attese spicca anche la possibilità, nelle mattinate del 31 maggio, 1 e 2 giugno, di vivere un momento esclusivo nella “casa degli artisti”, presso l’Hotel Astoria: una colazione a buffet aperta al pubblico al costo di 10 euro, pensata come occasione unica per incontrare gli artisti, conoscerli da vicino e condividere con loro un momento informale e autentico.

A rendere ancora più dinamico il programma 2026 saranno inoltre gli spettacoli itineranti, capaci di attraversare le vie del centro e sorprendere continuamente il pubblico con performance a contatto diretto.

Il centro cittadino sarà così animato senza sosta da attrazioni e spettacoli pensati per tutte le età: i bambini potranno divertirsi con truccabimbi, baby dance e attività di animazione, mentre adulti e famiglie vivranno appieno l’atmosfera festosa e coinvolgente della manifestazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Loano e organizzato dall’Associazione Centro Culturale Polivalente con il sostegno della Fondazione De Mari, arricchisce inoltre l’offerta con un suggestivo mercatino di artigianato artistico lungo la passeggiata, dove gli artigiani realizzeranno le proprie creazioni dal vivo, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino il valore del lavoro manuale e della creatività.

In Piazza Italia saranno infine presenti un’area dedicata a gonfiabili e giochi per bambini, il trenino turistico Miletto e una seconda area espositiva con prodotti agroalimentari e specialità tipiche del territorio.

Gli organizzatori, insieme al Comune di Loano che sostiene l’iniziativa, ringraziano i main sponsor: Gruppo Arimondo Supermercati Pam, Centro Commerciale Molo 8.44, Fondocasa, X Energy – Gruppo Badano, Divani & Divani by Natuzzi Albenga, Cometal Serramenti di Borghetto Santo Spirito, Loano RENT – Scooter Noleggio ed Ellea Eurolingue.

Il programma completo della rassegna è disponibile online sul sito www.viviloano.it

Media partner ufficiali dell’evento sono Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.



