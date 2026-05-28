Kickboxing Savate Savona | Sabato sul ring per i ragazzi del maestro Scaramozzino

Dopo i cinque podi conquistati ai Campionati di Savate Assalto (light) di Jesolo, gli atleti dell’ASD Kick Boxing Savate Savona torneranno protagonisti in due appuntamenti di rilievo, uno internazionale e uno nazionale.
Il primo evento è in programma sabato 30 maggio presso la Sala Chiamata del Porto di Genova, dove si svolgerà un gala con formula open organizzato dal maestro Alessandro Zini, titolare del club Elite Savate Pegli. Alla manifestazione parteciperanno numerose squadre di Savate provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni.
L’evento rappresenta anche la seconda tappa del nuovo progetto “Coppa Europa di Savate Assalto”, dopo il debutto disputato nei mesi scorsi in Bulgaria. La terza e ultima tappa si svolgerà invece in Francia. Al termine del circuito, la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo si aggiudicherà un premio in denaro pari a 3.000 euro.
Gli atleti guidati dal maestro Scaramozzino impegnati nella competizione saranno:
Savate Assalto (light)
- Giulia Del Bó (cat. -56 kg J)
- Silvia Debenedetti (cat. -52 kg s/r)
- Benedetta Costantino (cat. 60 kg s/r)
- Letizia Pennacino (cat. 65 s/r)
- Alessio Caleffi (cat. -75 kg s/r)
Savate Combat (1ª serie, senza protezioni – contatto pieno valido per KO)
- Aurora Minasso (cat. -65 kg)
- Mattia Pirotto (cat. -65 kg)
- Alessandro Bavazzano (cat. -85 kg)
Proprio questi ultimi tre atleti impegnati nel contatto pieno saranno nuovamente protagonisti il 26 giugno ad Albenga, in occasione dei Campionati Italiani di Savate Combat, che chiuderanno gli impegni ufficiali Federkombat prima della pausa estiva.