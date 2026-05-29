Ad Alassio i funerali di Guglielmo "Willy" Olivero, storica firma del giornalismo sportivo locale

Si sono svolti questa mattina ad Alassio, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Immacolata, i funerali di Guglielmo Olivero, per tutti "Willy", la firma del giornalismo sportivo locale scomparsa improvvisamente all'età di 65 anni.

Volto stimato della cronaca sportiva ligure, è stato trovato senza vita nella sua abitazione mercoledì mattina intorno alle 8,30. Inutile l'intervento dell'automedica del 118 e dei volontari della Croce Bianca, giunti tempestivamente sul posto: ai soccorritori non è rimasto che accertare l'avvenuto decesso.

Lungo il suo percorso professionale, Willy aveva firmato per anni le pagine sportive di testate cartacee dell'epoca, seguendo soprattutto il calcio del territorio con uno sguardo competente e appassionato che ne aveva fatto un riferimento per gli sportivi della zona.

Willy Olivero era stato inoltre tra le prime firme di Svsport.it fin dalla nascita della testata, nel settembre 2011, e aveva proseguito la collaborazione con la nostra redazione fino al 2015. Cultore del ciclismo, sapeva al tempo stesso dare il giusto risalto a ogni talento sportivo cresciuto sul territorio. Più di recente si era avvicinato anche a "Lokkio", avviando una nuova collaborazione, e al blog "Trucioli.it".

Figlio unico, portava dentro di sé il peso della scomparsa dei genitori, una ferita mai davvero rimarginata che lo aveva spinto, con il passare del tempo, a un progressivo isolamento.

Ad Albenga, ma non solo, la notizia ha lasciato il segno: sono in tanti a ricordarne la sensibilità, lo spirito ironico e il rapporto sincero costruito negli anni con lo sport e con la sua città.