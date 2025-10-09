Fondazione De Mari: al via il bando “Alleanze per l’integrazione”

La Fondazione De Mari CR Savona lancia il nuovo bando “Alleanze per l’integrazione”, destinato a sostenere progetti in partenariato che promuovano l’inclusione lavorativa, abitativa e sociale delle persone più fragili.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, si propone di rafforzare le reti territoriali e integrare gli interventi pubblici già in atto, stimolando la nascita di percorsi condivisi e sostenibili verso una maggiore autonomia personale e comunitaria.

Particolare attenzione è rivolta ai temi del lavoro e dell’abitare: due dimensioni fondamentali per costruire un futuro indipendente. In un contesto segnato da crescenti difficoltà di accesso al mercato immobiliare, soprattutto nelle aree costiere, la Fondazione intende promuovere soluzioni inclusive e innovative, capaci di rispondere ai bisogni di persone con disabilità, cittadini di origine migratoria e altri soggetti vulnerabili.

Il bando finanzierà progetti che prevedano:

(borse lavoro, tirocini, formazione professionale); iniziative per l’autonomia abitativa e sociale, come programmi di vita indipendente, servizi di accompagnamento o fondi di garanzia per l’affitto.

Potranno partecipare enti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di utilità sociale. Ogni progetto dovrà essere presentato da un partenariato composto da almeno tre enti, di cui uno pubblico. Tutti gli altri dettagli relative alle modalità di presentazione della richiesta sono consultabili al link:

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il sistema Richieste Online (ROL) disponibile su www.fondazionedemari.it entro le ore 15.00 del 21 novembre 2025.

Con “Alleanze per l’integrazione” la Fondazione De Mari intende promuovere un modello di welfare di comunità basato sulla collaborazione, sull’innovazione sociale e sulla costruzione di reti solidali durature, capaci di generare impatto e coesione nel territorio savonese.